Sakarya Büyükşehir Belediyesi Wushu Takımı, Edirne’deki 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda nefes kesen bir mücadele ortaya koyarak 13 altın, 2 gümüş madalyayla tarihi bir başarıya imza attı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sporcuları, bir şampiyonada daha şehrin adını yıldızlar arasına yazdırdı.

Dünya çapında tanınan milli wushu sporcuları 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda mindere çıktı.

FIRTINA GİBİ ESTİLER

Taşıdıkları armanın, Ay Yıldız’ın ağırlığını tüm dünyaya başarılarıyla gösteren Sakarya’nın gururu Wushu Kung Fu Takım kendi sikletlerinde fırtına gibi esti ve büyük başarılar elde etti.

10-14 Temmuz tarihleri arasında Edirne’de kıyasıya bir mücadele ortaya koyan Sakarya’nın sporcuları toplamda 13 altın ve 2 gümüş madalyayla organizasyona damga vurdu.

MADALYA YAĞMURU

Spor dalında dünya çapında tanınan sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, Elif Akyüz, Zeynep Akyüz, Ayşe Sude Akyüz, Eslem Rana Çelik, Hatice Gül ve Ahmet Taha Keskin altın madalyaya uzandı. Ahmet Taha Keskin ve Rana Çelik ayrıca birer gümüş madalya kazandı.

Sporcuların bazıları 2, hatta 3 altın madalya kazanarak tarihi bir dereceyle Sakarya’nın gururu oldu. 7 sporcu, toplamda 15 madalyayla Sakarya’nın adını wushu alanına altın harflerle yazdırdı.

“SAKARYA’NIN ADINI DÜNYAYA DUYURACAKLAR…”

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Sakarya’mızın wushu kung fu sporcuları, Edirne’de gerçekleştirilen şampiyonaya nefes kesen başarılarıyla damga vurmuş ve şehrimizi gururlandırmıştır. Her bir sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.” denildi.