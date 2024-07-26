Sakarya’da etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında SASKİ ekipleri yaptıklarıyla çalışmayla Sapanca’da metrekareye 24 milimetre yağış, Kocaali’de metrekareye 22 milimetre olarak ölçüm gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehirde etkisini gösteren ve bazı ilçelerde beklentinin üzerinde yağan yağışın miktarı ile ilgili bilgileri paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamalarının ardından sahada teyakkuzda olan ekipler, beklentinin üzerinde yağan yağışla birlikte oluşan olumsuzluklara anında müdahale etti. Sapanca’da şiddetini artıran kuvvetli sağanak metrekareye 24 milimetre yağış bıraktı. Yağış ile birlikte su kaynakları ise olumlu derecede etkilendi. Uzun süredir kurak geçen iklim şartları su kaynaklarında tehdit oluştururken bugün devam eden kuvvetli yağış kaynaklar için bereket oldu.