Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım etkinlik takvimi çerçevesinde düzenlediği sergi ve konser programlarıyla şehrin kültürel yaşamına renk katmaya devam ediyor. 12 Kasım Çarşamba günü saat 12.30’da Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) açılacak Sırlı Hikâyeler sergisinde, sanatçılar Aybala Aydın, Esma Sena Başol, Miray Altun ve Nermin Sevindik’in el emeği çini eserleri yer alacak. Küratörlüğünü Öğr. Gör. Dr. Songül Ergün’ün üstlendiği sergi, geleneksel çini sanatının özgün desenlerini modern bir estetikle buluşturarak izleyicilere zengin bir görsel deneyim sunacak. Sergi, 20 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Aynı gün saat 19.00’da Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Çetin Akdeniz Türk Halk Müziği Konseri, dinleyicilere türkülerin en seçkin örnekleriyle unutulmaz bir akşam yaşatacak. Halk müziğinin güçlü sesi Çetin Akdeniz, Anadolu’nun ezgilerini Sakaryalı sanatseverlerle buluşturacak.

Kaynak: İHA