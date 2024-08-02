Sakarya’da jandarma sorumluluk bölgesinde bu yılın ilk 7 ayında 81 hırsızlık olayı meydana geldi. Jandarma ekipleri, son bir ay içerisinde ise 10 hırsızlık olayından 8’ini aydınlattı. Son bir ayda yaşanan hırsızlık suçlarından 3 kişi tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kalıcı huzur ortamını tesis etmek için sorumluluk bölgelerinde kararlı mücadelesine devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerekli durumlarda emniyet ekipleri ile de iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdüren jandarma, yılın 7 aylık döneminde sorumluluk sahalarında yaşanan hırsızlık olaylarının sayısını açıkladı. Sakarya’da 2024 yılında aylık ortalama 12 hırsızlık olayı olmak üzere 7 ayda toplamda 81 hırsızlık olayı meydana geldi. 1-31 Temmuz tarihleri arasında ise 10 hırsızlık olayı meydana geldi. Jandarma son 1 aydaki bu olaylardan 8’ini aydınlatırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık olayları gözle görülür şekilde azaldı

2022 yılında aylık ortalama 39 olmak üzere toplamda 465, 2023’te ise aylık ortalama 30 olmak üzere toplamda 359 hırsızlık olayı meydana geldiğini belirten jandarma tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Hırsızlıkların önlenmesi ve meydana gelen hırsızlıkların aydınlatılarak faillerinin yakalanması temel mücadele başlıklarından birisidir. Geçmişte bu suçu işleyenler, uyuşturucu kullanıcıları ve suç işlemeyi alışkanlık haline getirenlerin davranışları gözlemlenerek muhtemel suç girişimleri önlenmektedir. Yol kontrol, gece-gündüz devriye faaliyetleri ve sivil ekiplerin sayıları çoğaltılarak jandarmanın caydırıcılığı artırılmıştır. Hasat zamanında vatandaşlarımızın ürünlerinin çalınmaması için komando timleri görevlendirilmektedir. Alınan ilave tedbirler, haklarında yakalama kararı ya da kesinleşmiş hapis cezası bulunanların JASAT dedektiflerinin üstün gayretleri sonucunda yakalanmaları, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarının üzerinde kurulan baskı neticesinde hırsızlıklar önemli oranda azalmıştır” denildi.

Jandarmadan uyarı

Açıklamanın devamında, “Kıymetli vatandaşlarımızın hırsızlık mağduru olmamaları için evlerinde bulunmadıkları zamanlarda evlerinde para, altın, mücevherat gibi şeyler bırakmamalarını, başta sezonluk olarak kullanılan yazlık ve villa gibi yapılar olmak üzere evlerinde uzaktan kumanda ve kontrol edilebilir kamera sistemi kurmalarını, muhtemel bir hırsızlık olayında delil elde edebilmemiz için kamera sisteminin mutlaka ‘kayıt’ pozisyonunda çalıştırılmasını (unutmalara bağlı şokların yaşanmaması için) uzun süre evlerinden ayrı kalacakları durumlarda evden ayrılmadan önce evde hangi kıymetli eşyaların bırakıldığı ve evin neresine bırakıldığını not alarak bu notu yanlarında götürmelerini, kapı kilit göbeklerinin belli aralıklarla değiştirilmesini, sosyal medya hesaplarında evlerinde bulunmadıklarının anlaşılmasını sağlayacak paylaşımlar yapmamalarını tekrar hatırlatmakta yarar görüyoruz” ifadeleri yer aldı.