Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin arama kurtarma timi, gerçekleştirilen nefes kesen bir eğitim tatbikatıyla zorlu arazide arama kurtarma, yaralıya hayati ilk müdahale ve yaralı sevki konularında eğitim aldı.SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce özellikle sel, yangın ve deprem bölgelerinde aktif görev alana İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kurtarma Ekibi’ni kamuoyuna duyurmuştu.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan ve bu tim içerisinde gönüllü olarak görev alan afet timi, faaliyetlere başladığı ilk günden itibaren Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 şehirde yaptıkları başarılı operasyonlarla birçok vatandaşın hayatını kurtardı.

Sakarya içinde ve civar bölgede yaşanan afetlerde ve kayıp vakalarında aktif görev alan 65 üyeden oluşan arama-kurtarma ekibinin 20 üyesi SerdivanÇubuklu’da zorlu bir arazide nefes kesen bir eğitim tatbikatına imza attı. Dere yatağı üzerinde ve dağlık arazide kayıp bir vaka için arama-kurtarma tekniklerini uygulayan ekip üyeleri, bulunan yaralıya hayat kurtaran ilk müdahaleyi dere yatağında yaptı.

NEFESLER TUTULDU

Ayrıca, yaralının sedyeye alınması, taşınması ve 112 ekiplerine teslim edilmesi konusunda tüm doğru teknikleri bu eğitimde bir kez daha tecrübe eden ekip üyeleri, tatbikat sırasında nefeslerin tutulduğu anlara şahitlik etti. Başkan Ekrem Yüce’nin talimatıyla olası afet, kaza ve kayıp durumlarında öncelikli olarak Sakarya’da can kayıplarının en aza indirilmesine katkı sunmak için kurulan tim, güçlü bir altyapıyla bölgedeki şehirlerde de önemli operasyonlara katılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, eğitimlerin devam edeceği belirtildi.