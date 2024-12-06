Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye’de Yüksek Hızlı Tren (YHT) İstasyonu’na bağlantıyı sağlayan Zübeyde Hanım Caddesini altyapı ve üst yapısıyla sil baştan yeniledi ve ilçenin istasyon güzergahı yepyeni bir yüz kazandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin dört bir yanında ulaşım ağlarını yenileyerek modern ve estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, Arifiye’nin önemli caddelerinden olan Zübeyde Hanım Caddesi’nde örnek bir dönüşüme imza atarak sil baştan yeniledi.

Sağlam altyapı

Dönüştürdüğü ve yeniden inşa ettiği tüm güzergahlarda “sağlam altyapı” sloganıylaçalışan Büyükşehir, Zübeyde Hanım Caddesi’nde içme suyu ve yağmur suyu hatlarını SASKİ marifetiyle baştan aşağı yeniledi ve uzun yıllar sorunsuz hizmet verecek bir çalışma ortaya koydu.

Konforlu ve güvenli ulaşım

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, caddenin genişliği 9 metreye çıkarıldı.

Bin 350 metrelik istasyon güzergahı, 3 bin 500 ton sıcak asfaltla sil baştan yenilenerek yepyeni bir yüze kavuştu. Yaya yolları ise genişletildi, yaya trafiği daha güvenli hale getirildi.

Renkli bir son dokunuş

Caddeye son olarak YOLBAK Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk çizgi çalışmasıyla renkli bir son dokunuş yaptı.

Trafik güvenliği için büyük önem taşıyan uyarıcı yol çizgilerinin de tablo gibi işlenmesiyle cadde yeniden hizmete açıldı.

Arifiye’ye yakışır bir dönüşüm

YOLBAK’tan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak altyapı ve üstyapıda her detayı düşünülmüş bir projeyi hayata geçirdik. Arifiye’ye yakışan bu dönüşümle konforlu bir ulaşım ağı oluşturduk” denildi.

Başkan Alemdar’a hizmet teşekkürü

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ise çalışmaların hayırlı olmasını temenni ederek, “İlçemize yakışacak bir caddenin daha yapımı tamamlandı. Büyükşehir Belediyemiz tarafından alt yapısının ve kaldırımlarının yenilendiği Zübeyde Hanım Caddesinde asfalt ve yol çizgi çalışmaları da tamamlandı. Bizlerden her konuda desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a Arifiyeli hemşehrilerimiz adına çok çok teşekkür ediyorum” dedi.