Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atanan Zekeriya Selamet, “Son bir yıl içinde 959 aile evlat edinme ve 4 bin 509 kişi koruyucu aile hizmetinden yararlanmak için başvuruda bulunmuştur. 210 çocuğumuzun aile yanına dönmesi sağlanmış, 61 çocuğumuza bakım tedbiri ve 919 çocuğumuza danışmanlık, sağlık ve eğitim tedbiri alınmıştır” dedi.

İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü iken 28 Aralık 2023 tarihinde Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atanan Zekeriya Selamet, basın mensuplarıyla bir araya gelerek göreve başlamasından bu yana yürütülen ve devam eden projeler hakkında bilgiler verdi. Selamet, 5 sosyal hizmet merkezi, 3 engelli kuruluşu, 3 özel engelli bakım merkezi, 1 huzurevi, 2 çocuk evleri sitesi, 1 koordinasyon merkezi, 2 kadın konukevi, 1 şiddet önleme ve izleme merkezi ile 594 personelle Sakarya’ya hizmet verdiklerini belirtti. Selamet, “Son bir yıl içinde 959 aile evlat edinme ve 4 bin 509 kişi koruyucu aile hizmetinden yararlanmak için başvuruda bulunmuştur. 210 çocuğumuzun aile yanına dönmesi sağlanmış, 61 çocuğumuza bakım tedbiri ve 919 çocuğumuza danışmanlık, sağlık ve eğitim tedbiri alınmıştır ve 165 çocuğumuz kuruluşlarımızda bakım hizmetlerinden faydalanmaktadır” dedi.

“Son bir yılda 7 bin 203 aile doğum yardımı ödemesinden faydalanmıştır”

Kurum bünyesinde gerçekleşen hizmetlerden bahseden Selamet, “608 aileye sosyal ekonomik destek hizmeti sağlanmıştır. 4 bin 359 kişi engelli kimlik kartı başvurusundan faydalandırılmıştır. Son bir sene içerisinde bin 106 engelli vatandaşımız evde bakım ücreti için başvuru yapmış ve toplamda 5 bin 275 engelli vatandaşımız bu uygulamadan faydalandırılmıştır. 99 engelli vatandaşımız yatılı kuruluşlarımızda, 247 engelli vatandaşımız ise özel bakımevlerinde bakım hizmeti almaktadır. 74 engelli vatandaşımıza gündüzlü bakım hizmeti verilmektedir. 3 bin 915 kişi aile eğitim programından, 218 kişi ise evlilik öncesi eğitim programından faydalanmıştır. 273 kişiye aile ve boşanma danışmanlığı yapılmış, 674 kişiye ise madde bağımlılığı eğitimi verilmiştir. Doğum yardımları çerçevesinde ise son bir yılda 7 bin 203 aile doğum yardımı ödemesinden faydalanmıştır” diye konuştu.