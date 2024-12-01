Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde 'Çamur Şekillendirme' kursunda toprağın sade ve doğal dokusu sanatkâr ellerin ruhuyla işleniyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK çatısı altında hizmet sunan Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi, sanatta ihtisaslaşmak isteyenlerin buluşma noktası oluyor.

Çamur şekillendirme kursuyla geçmişin izleri ve tarihi kültürü eserlerle yaşatılıyor.

Selçuklu ve Osmanlı seramik sanatından ilham alarak şekillenen eserler,eski dönemlerin hikayesini ve İslam sanatının tevazu, sabır ile estetik anlayışını yansıtıyor. Usta ellerde hayat bulan eserler, önemli bir kültürü yaşatırken görenleri de adeta büyülüyor.

Çamur şekillendirme kursunda 10 yıldır eğitim veren Mehmet Hüseyin Karaca, yaklaşık 10 yıldır çamur şekillendirme kursu eğitmenliği yaptığına dikkati çekerek, "Bu süre zarfında pek çok öğrencim kendi işyerlerini açarak sanat hayatına adım attı. Kurslara katılan arkadaşlarımız çalışmalarını hala sürdürüyor ve aramızdaki bağlar kopmadan fikir alışverişine devam ediyoruz. Yeni katılan arkadaşlarımıza da bu sanatı öğretmeye, onların gelişimine destek olmaya çalışıyorum. Bu kursları son derece faydalı buluyorum. İnsanlar burada hem yeni bilgiler öğreniyor hem de kendi yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor” dedi.

Çamur şekillendirme kursunda eğitim gören Gülseren Buldur, “Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’ne bu yıl ikinci kez katılıyorum. Daha önce çamur ve kaligrafi kurslarına katılmış ve çok memnun kalmıştım. Kursta yeni arkadaşlar edindim.Bu da benim için çok kıymetli oldu. Hocamızın bilgisi ve yaklaşımı sayesinde kurs oldukça verimli geçiyor. Bu tür kursların, özellikle ev hanımları ve çalışan kadınlar için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hem yeni şeyler öğreniyor hem de günlük hayatın temposundan bir nebze olsun uzaklaşıyoruz. Belediyenin bu hizmeti gerçekten çok faydalı ve katkı sağlayıcı. Bu imkanları bizlere sundukları için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çamur Şekillendirme kursunda eğitim gören Feyza Cihan ise, kursa ilk kez katıldığını belirterek, kursun hem öğrenmek, hem de yaratıcı üretimler yapmak için harika fırsat olduğunu söyledi.

Bu arada SAMEK bünyesinde Sakarya Sanat Galeri’nde devam eden Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi kurslarında ortaya çıkan eserler, eğitimlerin sonunda oluşturulan sergilerle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.