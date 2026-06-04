Sakarya'da 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü ve bisiklet derneklerinin katılımıyla bisiklet sürüşü ve farkındalık etkinliği düzenledi. 'Sağlık İçin Pedal Çevir' mottosuyla düzenlenen programda sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekildi.

Etkinlik, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü, bisiklet dernekleri ve her yaştan çok sayıda bisiklet severin katıldığı programda, bisiklet kullanımının sağlık ve çevre üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yapıldı. Katılımcılar, vadi içerisinde pedal çevirerek aktif yaşamın ve bisikletin günlük hayatın bir parçası haline gelmesinin önemini aktardı. Program kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, katılımcılara fiziksel aktivitenin önemi, düzenli egzersiz ve bisiklet kullanımının insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Etkinliğin son bölümünde ise Dünya Bisiklet Günü'nün anısına Ayçiçeği Bisiklet Vadisi yerleşkesinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Program, katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.