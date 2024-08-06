Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında sürdürdüğü asfalt hamleleri kapsamında eskiden şehrin Ankara yönüne ulaşımını sağlayan Ankara Caddesi’nin Budaklar geçişindeki 3 kilometrelik güzergahı yepyeni bir yüze kavuşturuyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin her noktasında cadde yenileme işlemlerine devam ediyor.

Özellikle her gün binlerce sürücünün kullandığı, şehrin en yoğun bölgelerinde mesaisine ağırlık veren Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri konforu ve güvenliği artırmak için sahada 24 saat çalışıyor.

6 BİN TON SICAK ASFALT

Güvenli ve güçlü bir ulaşım altyapısının tesisi için hız kesmeyen ekipler son olarak, şehrin eski dönemlerde Ankara yönüne ulaşımını sağlayan Ankara Caddesi’nin Budaklar geçişinde hummalı bir çalışma başlattı.

Kazı ve dolgu çalışmalarını tamamlayan YOLBAK, 3 bin metre uzunluğundaki güzergâhı 6 bin ton asfaltla yeni yüzüne kavuşturuyor.

Daha rahat, güvenli ve konforlu ulaşım için

YOLBAK’tan yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehirde asfaltlanmamış bölge bırakmamak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda son olarak Adapazarı Ankara Caddesi’nde daha rahat, güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı sunmak için gayretle çalışıyoruz” denildi.