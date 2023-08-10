Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı sezon öncesi düzenlenen Sakarya 2. Ulusal Hentbol Turnuvasıyla taraftarı önünde sahaya çıkacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi hentbol takımı yeni sezon öncesi Sakarya 2. Ulusal Hentbol Turnuvasıyla sahaya çıkıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen sezon öncesi turnuvaya Süper Lig’in son şampiyonu Beykoz Belediyesi ile ligin yeni ekiplerinden Konya Büyükşehir Belediyesi takımları katılıyor.

EN CİDDİ RAKİPLE HAZIRLIK MAÇI

Geçtiğimiz sezon ilk kez yer aldığı Süper Lig’i ikinci bitirerek tarihi bir başarı elde eden Büyükşehir Hentbol takımı yeni sezona iddialı bir şekilde giriyor. Şampiyonluk planlamasıyla başlanan sezon öncesi çalışmalarında şampiyon hoca Korer Koral’ı başantrenörlüğe getiren Büyükşehir, Süper Lig’in gol kralı Samet Kanberoğlu başta olmak üzere milli takımlarda oynamış birçok sporcuyu kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi ligin en ciddi rakiplerinden olan Beykoz Belediye ve ligin yeni ekibi Konya Büyükşehir Belediye ile Sakarya 2. Ulusal Hentbol Turnuvası kapsamında Sakarya’da karşılaşacak Büyükşehir Hentbol takımı hem kadrosunun gücünü test etmiş olacak hem de en ciddi rakibiyle sezon başında güçlerini karşılaştıracak.

Sakarya 2. Ulusal Hentbol Şampiyonasının fikstürü şu şekilde;

11 Ağustos Cuma / 16.00: Konya BSK – Beykoz Belediyesi (Tv264)

12 Ağustos Cumartesi / 18.00: Sakarya BŞB – Beykoz Belediyesi (Tv264)

13 Ağustos Pazar / 13.00: Sakarya BŞB – Konya BSK (Tv264)