SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki mezarlıkları Ramazan Bayramı ve yaz aylarına hazırlıyor. Bakım, onarım, temizlik konusunda şehir genelinde hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarına başlayan Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri şehirdeki kabristanlıkları bayrama hazırlıyor.

Şehrin muhtelif noktalarındaki mezarlıklardaki otlar biçildi, bozulan alanların onarımı yapıldı. Çalışmaların sonunda vatandaşlar mezarlıkları bakımlı, temiz ve güvenli bir şekilde bulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’nca yapılan açıklamada “Bayrama hazırlık için çalışmalarımıza bir süre önce başlamıştık. Bu kapsamda oluşturduğumuz temizlik ekibi ot biçme ve onarım çalışması yapıyor. Bizler için kıymetli olan vefat eden vatandaşlarımızın defin alanları, uzayan otların biçilmesi ve yapılan onarım çalışmalarıyla tertemiz hale getiriliyor. Ramazan Bayramı’nda yapılacak olan ziyaretlerin bakımlı, temiz ve güvenli bir ortamda geçmesi için çalışmalarımız sürüyor” denildi.