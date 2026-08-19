Olay, Bursa-İnegöl yolu üzerindeki Ümitalan mevkiinde bulunan bir manavın yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobiliyle Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan Hasan T. (56), eşi Kadriye T. (49) ile birlikte manavın yanında durarak alışveriş yaptı.

İddiaya göre Kadriye T., satın aldıkları meyveleri koymak amacıyla manava ait kasalardan almak istedi. Durumu yanlış anladığı öne sürülen işletme sahibi, karı kocaya tepki gösterdi. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine işletme sahibinin elindeki bıçak ve kasa ile saldırdığı iddia edildi.

Olay sırasında Hasan T. kolundan bıçakla yaralanırken, eşi Kadriye T. ise darp sonucu yaralandı. Yaralı çift, kendi imkanlarıyla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayın ardından soruşturma başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.