SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sanatın ve bilimin her dalında faaliyet gösterdiği Büyükşehir Akademi, “Hüsn-ü Aşk Okumaları” atölyesinin ilk dersi Faik Baysal Kütüphanesi’nde yapıldı.

Atölyenin açılış dersinde, Şeyh Galip’in ölümsüz eseri Hüsn-ü Aşk üzerinden “Hüsn” kavramı mercek altına alındı.

Ercan Yılmaz, eserin derin anlam dünyasına ışık tutarken, katılımcılara edebiyatın estetik ve felsefi boyutlarını anlattı.

Şeyh Galip’in Mevlevi bir ortamda yetiştiğini ve Mevleviliğin Şeyh Galip’in düşünce ve sanat dünyasına etkilerinden bahsederek, Mevleviliğin kültür ve sanata en çok önem veren kol olduğuna dikkat çekti.

Şeyh Galip’in edebiyattaki yenilikçiliğinin dönemiyle ilgili olduğunu vurgulayan Yılmaz, eserin çok özel bir yerde bulunduğunu belirtti. Ercan Yılmaz, “Galip Dede, 18. yüzyılda yaşamış ve divan edebiyatının en büyük şairi olarak kabul ediliyor” ifadelerini kullandı.