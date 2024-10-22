Büyükşehir Belediyesi, altyapısı yenilenen 3 kilometrelik Erenler Küpçüler Caddesi’nin üstyapı üst yapı çalışmalarını da tamamlayarak soğuk çizgi çalışmasıyla güzergaha renk katan bir son dokunuş yaptı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi yol yenileme çalışmalarına hızla devam ediyor.

ALTYAPI VE ÜST YAPI SİL BAŞTAN

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarında güzergahların önce altyapıları ardından ise kaldırım, sıcak asfalt ve yol çizgi çalışmalarıyla üstyapıları tamamen yenilendi.

YOLBAK ekipleri altyapı yenileme işlemleri sonrası kaldırımları ve sıcak asfalt çalışmaları tamamlanan 3 kilometrelik Küpçüler Caddesi’nin yaptığı çevre düzenlemesi ve sosyal donatı alanlarıyla çehresini değiştirdi.

RENKLİ BİR SON DOKUNUŞ

Caddeye son olarak YOLBAK Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk çizgi çalışmasıyla renkli bir son dokunuş yaptı.

Trafik güvenliği için büyük önem taşıyan uyarıcı yol çizgileri tamamlanınca cadde tablo gibi işlenerek güvenli, konforlu bir ulaşım için hizmete açıldı.

“BÖLGE HALKIMIZA HAYIRLI OLSUN”

YOLBAK’tan yapılan açıklamada, “Sorumluluğumuzdaki grup yollarını güvenli ve konforlu hale getirmek için durmaksızın çalışıyoruz. Son olarak Erenler Küpçüler Caddesi’nin altyapı, kazı dolgu, kaldırım ve asfalt çalışmalarını tamamlamıştık. Güzergahta sürüş güvenliği için hayati önem taşıyan yol çizgi çalışmalarımızı da tamamlayarak caddemizi sil baştan yenilemiş olduk. Bölge halkımıza hayırlı olsun” denildi.