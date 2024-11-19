Sakarya’nın Taraklı ilçesinde nesli tükenmekte olan pürtüklü semender görüldü.

Taraklı ilçesi Ulucami Mahallesi’nde bulunan çarşıda esnaflık yapan Mine Cin isimli kadın, nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan pürtüklü semenderi gördü. İlk defa gördüğü hayvan karşısında şaşıran ve fotoğraflayan Mine Cin daha sonrasında semenderi doğaya saldı. Temiz su kaynaklarında görülen semenderlerin, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından takip edildiği ve türünün tehlike altında olduğu biliniyor.