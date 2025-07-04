Sakarya’nın Pamukova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Vatandaşlar da su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Pamukova ilçesi Karapınar Mahallesi Karayemiş mevkisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşlar, ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yaptı. İhbar üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri, Pamukova Belediyesi’ne ait su tankerleri ve iş makineleri, Orman Şefliği’ne bağlı arazözler ve Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı yangın timleri sevk edildi. Yangına 2 arazöz, 2 itfaiye aracı, 3 su tankeri ve 2 iş makinesiyle karadan müdahale edilirken, yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Vatandaşlar da ilaçlama tankerleriyle taşıdıkları suyla söndürme çalışmalarına katkı sağladı.

Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabası neticesinde, yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.