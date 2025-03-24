Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini kültür etkinlikleri ile taçlandırmaya devam ediyor. Hem geleneksel hem de sanatsal değerlerin buluştuğu bu etkinlikler, Ramazan’ın manevi atmosferini doyasıya yaşamak isteyen herkesi ağırlıyor. Ramazan etkinlikleri çerçevesinde, 25 Mart Salı günü saat 14.00’da Ofis Sanat Merkezi’nde, geleneksel İslam sanatlarının en zarif dallarından biri olan hat sanatı üzerine özel bir söyleşi düzenlenecek. "Geleneğin İzinde Hat Sanatı" başlıklı bu etkinlikte, Türkiye’nin önde gelen hattatlarından Hüseyin Kutlu, sanatseverlerle hat sanatının inceliklerini paylaşacak. Etkinlikler iftardan sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın klasik Osmanlı Musıkisi’nin eşsiz nağmeleriyle dolu "Tasavvuf Musikisi" konseri ile saat 20.30’da Söğütlü Düğün Salonu’nda devam edecek. Konser sonrası Türk kültürünün en sevilen geleneksel sanatlarından biri olan Karagöz ve Hacivat gölge oyunu ile saat 21.00’da Söğütlü Düğün Salonu’nda devam edecek.

Kaynak: İHA