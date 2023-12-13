Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Düğün eğlencesinde silahlar konuştu...Çocuklara rağmen ateşlediler Düğün eğlencesinde silahlar konuştu...Çocuklara rağmen ateşlediler

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehirde silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerinde gerçekleşen operasyonlarda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 89 adet fişek, 60 adet kartuş ile çok sayıda kesici alet ve silah parçaları ele geçirildi. Öte yandan, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 6 şüpheli de yakalandı.