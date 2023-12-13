Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehirde silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerinde gerçekleşen operasyonlarda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 89 adet fişek, 60 adet kartuş ile çok sayıda kesici alet ve silah parçaları ele geçirildi. Öte yandan, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 6 şüpheli de yakalandı.