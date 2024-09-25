Sakarya’nın Hendek ilçesinde kaldırımda silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Abdurrahman Gürses Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. kaldırımda yürüdüğü esnada kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelilerce silahlı saldırıya uğradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.K., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.