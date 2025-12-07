Sakarya’da etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü şehirde, sürücüler trafikte farlarını yakarak kontrollü seyretti. Yoğun sis özellikle Adapazarı, Erenler, Arifiye ve Serdivan ilçelerinde etkisini gösterdi.
Sakarya Köprüsü, Yeni Atatürk Stadyumu, çevre yolu ve Atatürk Bulvarı gibi kentin işlek noktaları sis bulutu altında kaldı.
Kaynak: İHA