Sakarya'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.

Kentte şubat ayının ortasında termometreler 23 dereceyi gösterdi. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, park, bahçe ve mesire alanlarında yoğunluk oluşturdu. Şehir merkezindeki parklarda yoğunluk oluşurken, bazı vatandaşlar aileleriyle birlikte yürüyüş yaptı, bazıları ise parklardaki banklarda oturarak güneşin tadını çıkardı.

Akşam mesaisinden önce sıcak havayı değerlendirmek isteyen Alper Ömer Tezcan 'Alışık olmadığımız bir hava bu, normalde bu mevsimde kalın giyinmemiz lazım. İnsanlar da gerçekten sıcak havanın keyfini çıkartıyor. Ben de saat 16.00'da iş başı yapacağım. Mesaiden önce sıcak havanın tadını yürüyüş yaparak çıkartmak istedim' dedi.

Çocukları ve köpekleriyle birlikte yürüyüşe çıkan Mustafa Kemal Bayrak ise, 'Çok güzel bir gün. Güneşi görünce çocuklarla beraber güneşlenmeye çıktık. Sanki baharın habercisi gibi. Bizim evimiz de buraya yakın olduğu için köpeklerimi de hava aldırmaya çıkarttım' diye konuştu.