SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin simgelerinden biri olan Aziz Duran Parkı’ndaki tarihi çark için kapsamlı bir restorasyon süreci başlatıyor. Yıllar içerisinde ahşap yapısında deformasyon meydana gelen yapının tekrar yenilenmesi için 5 Eylül tarihinde ihaleye çıkılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin tarihi ve kültürel yapılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor.

TARİHE SAHİP ÇIKIYORLAR

100 yıllık tarihi Kuyudibi Konağı, Taraklı’da asırlık çınarın bulunduğu parkın ardından son olarak Büyükşehir Belediyesi, Aziz Duran Parkı’nda bulunan tarihi çark için harekete geçti. Şehrin önemli simgelerinden biri olan tarihi yapının yenilenmesi için 5 Eylül tarihinde ihaleye çıkılıyor.

TARİHE VE KÜLTÜRE IŞIK TUTACAK

Yıllar içerisinde ahşap yapısında deformasyon meydana gelen yapının restore edilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından süreç başlatıldı. Şehrin hem tarihine hem de kültürüne ışık tutan yapının yeniden estetik bir görünüme kavuşması turizm açısından da büyük önem arz ediyor.

KAPSAMLI BİR YENİLEME SÜRECİ

Konu ile ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Aziz Duran Parkı’nda bulunan ve şehrimizin simgelerinden biri olan tarihi çark için restorasyon sürecini başlatıyoruz. Uzun yıllardır bakım görmeyen yapının ana taşıyıcı unsurları, suyu kuleye aktaran mekanizması ve su kulesindeki ahşap seyir terası zamanla zarar görerek güvenlik riski oluşturmaktaydı. Hem yapının simgesel değerini korumak hem de ziyaretçilerimiz için güvenli bir hale getirmek amacıyla kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştireceğiz. Restorasyonun ardından tarihi çarkı yeniden hizmete sunmayı planlıyoruz” ifadelerine yer verildi.