Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın “yakında yollarda” diyerek müjdesini verdiği 23 yeni nesil, konforlu, çevreci otobüs seferlerine başladı ve şehrin toplu taşıma sistemine güç kattı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin ulaşımında yeni bir dönem başlatan projeleri birer birer hayata geçiyor. Alemdar, bir süre önce müjdesini verdiği 23 yeni nesil otobüs için “yakında yollarda olacak” açıklaması yapmıştı. Yeni otobüslerin seferleri, 2024-2025 eğitim sezonunun başladığı gün başladı ve araçlar yollara indi.

Yeni nesil, çevreci ve yeni teknolojilerle donatılan Sakaryalı fabrikanın ürettiği 23 otobüs toplu taşımaya büyük bir kalite kattı. Filoya katılan araçlar vatandaşlara daha güvenli, daha konforlu, daha çevreci bir ulaşım imkanı sundu. Özellikle öğrenciler, ilk kez kullandıkları otobüslerle konforlu, rahat bir ulaşım sağladıklarını ifade ederek yapılan girişimle ilgili memnuniyetini dile getirdi. Modern donanımları ve geniş kapasiteleriyle vatandaşların memnuniyetini kazanan otobüsle, basamaksız, alçak tabanıyla iniş ve binişlerde önemli bir konfor sunuyor.