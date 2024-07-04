Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın seçim vaatleri arasında yer alan, şehirdeki yaşlılara huzur olacak Yaşlı Yaşam Merkezi Projesi için Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na (SOGEP) başvuru yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, seçim öncesi vaatlerini verdiği projeleri hayata geçirmek için adımları birer birer atıyor. Bunlardan biri de Sakarya’da bir ele, bir omuza ihtiyaç duyan yaşlılara huzur dolu bir yaşamı vadeden Yaşlı Yaşam Merkezi projesiydi. Başkan Alemdar, konuyla ilgili önemli bir gelişmeyi paylaşarak proje için Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na (SOGEP) gerekli başvurunun yapıldığını açıkladı.

Sosyal belediyecilik alanında da başarılı bir örnek olacak proje için en önemli adım olan başvuru, Büyükşehir’in yaşlılar için ayırdığı bütçeye de büyük ölçüde katkı oluşturacak. Büyükşehir bu projeyle yaşlıların bakım ve destek hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak, kendi bakım ve ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlıların profesyonel destek hizmetinden faydalanmasını sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca Yaşlıların yalnızlık hissetmemesi, topluma katılımlarını sağlamayı amaçlayan Büyükşehir, hayata geçirilecek bu merkezde yaşlıların yanında olacak. Yaşlıların yaşam kalitesini yükselterek, sosyal hayatla iç içe tutacak proje sayesinde ayrıca işsiz kadınlar ve gençler görecekleri eğitim sonrasında istihdam edilecek.

Sakarya’da yaşlıların huzurla yaşaması için gayretle çalışmaya devam edileceğine yer verilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, onlara bir el ve bir nefes olmak için gayretle çalıştığımız yeni dönemde yaşlılarımızı da unutmayacağız. Başkanımız Yusuf Alemdar’ın vaadi olan Yaşlı Yaşam Merkezi için en önemli adım atıldı. Sakaryalı yaşlılarımız bu merkez sayesinde hayatlarını huzurla geçirecek, bir evlat şefkatiyle hizmet görecek ve sosyal yaşamdan hiç kopmayacak. Yaşlılarımıza huzuru temin etmek, onların hayır dualarını alabilmek için üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz" denildi.