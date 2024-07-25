SASKİ, güçlü altyapı için hayata geçirdiği projeleri hızla tamamlamaya devam ediyor. Aziziye Mahallesi’nin kırsal kesimlerinde başlatılan 2 bin 200 metrelik yeni içme suyu hattındaki çalışmalar kısa sürede tamamlandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Karasu Aziziye Mahallesi’nde başlattığı 2 bin 200 metrelik yeni içme suyu hat imalatını kısa sürede tamamladı. Bölgenin kırsal kesimi Sarıcaali mevkiine kazandırılan yeni hat ile kaliteli içme suyu abonelerin musluklarına kayıpsız şekilde taşınıyor.

YENİ HAT İLE SU KAYIPLARI YAŞANMAYACAK

Tarım faaliyetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü, özellikle yaz aylarında nüfusu artan bölgenin içme suyu sorunları yeni hat ile çözüme kavuştu. Fındık bahçelerinin arasından geçen hattın imalatı sırasında doğaya zarar verilmemesi için çalışmalar titizlikle yürütüldü. Güçlü altyapı ile bölgede su kayıpları da yaşanmayacak.