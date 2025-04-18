SAKARYA (İGFA) - İklim değişikliğiyle mücadelede önemli adım atan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, projenin ilk Yerel Eylem Planı (LAP) toplantısını Adapazarı’nda Hotel Bonvie’de gerçekleştirdi. Toplantıda, yeşil şehir kültürünü yaygınlaştırmak için stratejiler tartışıldı.

Proje ortakları arasında İTÜ, Gürcistan Kabuleti Belediyesi, Yunanistan Kavala Belediyesi ve Ukrayna İş Destek Merkezleri Birliği gibi önemli kurumların yer aldığı bu çok paydaşlı proje, iklim değişikliğiyle mücadelede yerelden küresele bir pencere açacak.

Akademisyenler, kamu, sivil toplum, özel sektör ve vatandaşların katıldığı toplantıda, iklim risk değerlendirmesi ve Sakarya’ya özgü iklim tehlikeleri ele alındı.

İTÜ, Gürcistan, Yunanistan ve Ukrayna’dan proje ortaklarının yer aldığı çalışma, yerel dayanıklılığı artırmayı hedeflenirken, çalışmanın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdarı'ın da 'yeşil, sosyal ve dirençli şehir' hedefine katkı sunması bekleniyor.