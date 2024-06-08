Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı başladı. Sakarya’da sınava giren öğrenciler sıralarda, velileri ise okulların çevrelerinde ter dökmeye başladı.

Türkiye genelinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 10.15 itibari ile başladı. Sakarya’da da sınava girecek olan adaylar ve velileri, sabahın erken saatlerinden itibaren okulların önünde toplandı. İçeri giriş saatinin gelmesinin ardından polis ve gözetmenlerin eşliğinde sınıflara giden öğrenciler, sınavın birinci oturumuna katıldı. Sınıflara yönelen öğrenciler okul sıralarında, veliler ise okul çevrelerinde ter dökmeye başladı.

Saat 10.15’te başlayan Temel Yeterlilik Testinde adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanınıyor. YKS maratonunun yarın gerçekleştirilecek ikinci oturumu da saat 10.15’te başlayacak. Alan Yeterlilik Testinde adaylara toplam 160 soru yöneltilerek 180 dakika süre tanınacak. Sınavın üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi de yarın saat 15.45’te başlayacak ve adaylara 80 soru için 120 dakika süre tanınacak.