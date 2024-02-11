Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sakarya’da İsviçre Devlet Demiryolları için üretilen Yeni Nesil Akıllı Demiryolu Bakım Araçları Teslim Töreni’ne katıldı. Bakan Uraloğlu, "Türk firmaları neleri başarabileceklerini bugüne kadar hayata geçirdikleri proje, ürün ve eserlerle göstermişlerdir. Bizim iş adamlarımız birçok sektörde dünyanın her yerinde Türk markaları oluşturmaya devam ediyorlar" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya’nın Serdivan ilçesindeki bir fabrikada düzenlenen "Yeni Nesil Akıllı Demiryolu Bakım Araçları Teslim Töreni"nde konuştu. Uraloğlu, Bakanlığın son 22 yılda ülkenin dört bir yanında yatırım ve proje gerçekleştirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, demiryollarını öncelikli sektör olarak belirlediklerini ifade eden Uraloğlu, "Demiryolu hatlarımızın limanlara, havaalanlarına, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak demiryollarımızı kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldık. Projelerimizle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyılarımız arasında da demiryolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getirmeyi planladık. Bu çerçevede, son 22 yılda demiryollarına 22,1 milyar dolar yatırım yaptık. Demiryollarımızın tamamını elden geçirdik ve yeniledik. Tarihi İpek Yolunun canlandırılması gayesiyle ’Tek Yol Tek Kuşak’ girişiminin en önemli halkasını oluşturan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattını inşa ettik. Bu proje ile birlikte Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demiryolu ulaşımını mümkün hale getiren MARMARAY ile Londra’dan Pekin’e kadar en güvenli, kısa ve ekonomik uluslararası demiryolu koridorunu oluşturduk" dedi.

"Hızlı tren hizmeti alan il sayımızı 52’ye çıkartacağız"

22 yılda demir yolu ağını 3 bin 217 kilometre artırdıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "2002 yılında 10 bin 948 kilometre olan demiryolu ağımızı 14 bin 165 kilometreye çıkardık. Ülkemizi sıfırdan hızlı trenle buluşturarak 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa ettik. Ankara-Eskişehir, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Karaman ve Ankara-Sivas Hızlı tren hatlarını hizmete sunduk. Şimdi de Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündeme aldık ve ön proje çalışmalarını tamamladık. Süper hızlı tren hattımızın güzergah uzunluğu 344 kilometre olacak. Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Gebze’den Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçerek İstanbul Havalimanı’na ve son olarak Çatalca’ya ulaşacak Kuzey Marmara Hızlı Tren Hattı projesini de planlarımız arasına aldık. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ve yol haritamızla, hızlı tren hizmeti alan il sayımızı; Ankara-İzmir, Mersin-Adana-Gaziantep, Halkalı-Kapıkule gibi tüm hızlı tren projelerimizi tamamladığımızda 52’ye çıkartacağız. Demiryolu hat uzunluğumuzu da 28 bin 590 kilometreye yükselteceğiz" diye konuştu.

"Uluslararası alandaki en önemli projelerden biri de Kalkınma Yolu Projesidir"

Kalkınma Yolu Projesi’nin önemine de dikkat çeken Uraloğlu, "Ülkemizin uluslararası alandaki en önemli projelerinden biri de Kalkınma Yolu Projesidir. Projeyle; Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden Irak’ın güneyinde inşa edilmekte olan FAV Limanına gelecek yüklerin, bin 200 kilometrelik çift yönlü otoyol ve demiryolu inşa edilerek Türkiye’ye ulaştırılmasını planlıyoruz. Buradan da ulusal ağımıza bağlayarak limanlarımıza ve diğer ülkelerle sınır geçişlerimize ulaştıracağız. Böylece Güney Asya ve Orta Doğu’yu; Avrupa, Kafkasya ve Kuzey Afrika’ya yeni bir güzergah üzerinden bağlayacağız. Bu projenin hayata geçirilmesiyle, kuzey-güney yönünde bölgemiz için hayati bir bağlantı tesis etmiş olacağız. Bu koridorun ülkemizden Avrupa’ya demiryolu geçişi 2 bin 88 kilometre olacaktır. Önemli bölümü halen işletmede olan güzergahın 130 kilometresini de yeni inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Son 22 yılda ciddi bir ulusal demiryolu endüstrisi oluşturduk"

Bakanlık olarak hayata geçirdikleri tüm projelerde, yerlilik ve millilik hususlarını ön planda tuttuklarını aktaran Bakan Uraloğlu, "Ülkemizde demiryolu ulaşım ağımızı geliştirirken bir diğer hedefimiz de; dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve yeni teknolojilerle donatılmış yerli demiryolu sanayisini geliştirmekti. Bu noktada demiryolu ağımızın gelişimindeki tüm başarıları yine aynı dönemde gelişen yerli ve milli demiryolu endüstrimiz ile de adeta taçlandırdık. Devlet eliyle yapılabilecek her türlü yasal düzenlemeleri yapıp özel sektörün önünü açtık. Son 22 yılda ciddi bir ulusal demiryolu endüstrisi oluşturduk. TÜRASAŞ’ı, Orta Doğu’nun en büyük raylı sistem araç üreticilerinden birine dönüştürdük. Bugüne kadar geldiğimiz süreçte uluslararası standartlarda; yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri, yolcu vagonları, yük vagonları, cer konvertörü, cer motoru, dizel motor, tren Kontrol Yönetim Sistemi gibi ana, kritik ve alt ürünleri kendimiz üretiyoruz. Ayrıca cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023 yılı; ilk milli elektrikli tren setlerimizi hizmete aldığımız, yüzde 70 yerlilik oranı ile üretilen yerli ve milli sürücüsüz metro aracımızı raylara indirdiğimiz, ilk yerli ve milli metro sinyalizasyon sistemlerini kullanmaya başladığımız bir sene oldu" ifadelerini kullandı.

"Saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Projesinde de tasarım çalışmalarında son aşamaya geldik"

Bakan Uraloğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ülkemizin saatte 160 kilometre hıza sahip ’Yeni Sakarya’ ismini verdiğimiz ilk Milli ve Yerli Elektrikli Tren Seti Projemizde, 2 prototip seti tamamlayarak hizmete sunduk. Seri üretime başladık, 2030 yılına kadar bu tren setlerinin sayısını 56’ya tamamlamayı planlıyoruz. Saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Projesinde de tasarım çalışmalarında son aşamaya geldik. 2024 yılında prototip üretimin tamamlanmasını planlıyoruz. Eskişehir 5000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi Projesi’nde de prototip imalatını tamamlayarak raylara indirdik. Milli Banliyö Tren Seti Prototip araç üretimi çalışmalarımız devam ediyor. Milli tren vizyonu ile milli banliyo ve hızlı tren projesinde cer motoru, cer konvertörü ve tren kontrol yazılımını da TÜBİTAK-RUTE ile birlikte TÜRASAŞ markalı olarak geliştiriyoruz."

"Türk firmaları neleri başarabileceklerini proje, ürün ve eserlerle göstermişlerdir"

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türk firmalarının başarılardan da bahsederek, "Türk firmaları neleri başarabileceklerini bugüne kadar hayata geçirdikleri proje, ürün ve eserlerle göstermişlerdir. Bizim iş adamlarımız birçok sektörde dünyanın her yerinde Türk markaları oluşturmaya devam ediyorlar. Müteşebbislerimiz, çok başarılı ve uyumlu bir çalışma yürütüp istenen işleri zamanında ve kaliteli bir şekilde teslim edebiliyor. Gaziray Milli Banliyö Projemiz için taban sistemi, yan duvar kaplamaları sürücü masası alt ve üst etekler ve boji bağlantı elemanları üretimini ÖZBİR Vagon yaptı. Milli Elektrikli Tren Seti Projemiz için sürücü masası ve üst etekler üretimini de gerçekleştiren firma, bu projelerdeki önemli paydaşlarımızdan biridir. Ayrıca 17 yıldır demiryolu sektöründe kazandıkları tecrübe ve 6 farklı ülkede bitirdikleri işlerle ülkemize büyük katkılar sağladılar. İsviçre Devlet Demiryolları için üretecekleri 8 yeni nesil Kataner Hattı monte ve demonte aracı ile 28 adet vinçli yol bakım aracı projeleri ile toplamda ülkemize 7 milyon euro değerinde katma değer sağlayacaklar. Bu projelerin yanı sıra Almanya Devlet Demiryolları için 5 milyon euro değerinde hibrit yol bakım kabinleri üretimi ile İsviçre Müller Technologies firması için tasarımı üretimi ve montajı tamamen bu firma tarafından yapılan 1,5 milyon euro değerinde hibrit lokomotif kabini gibi yüksek katma değerli çalışmalara da devam ediyorlar. Kendilerini hem demiryolu sanayimizin hem de ülkemiz ekonomisinin gelişimine yaptıkları katkılardan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.