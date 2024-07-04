Makedonya’nın Manastır şehrinde düzenlenen Minikler Balkan Şampiyonası’na takım olarak katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi önemli bir dereceyle gümüş madalyaya uzandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Judo takımı 29-30 Haziran tarihleri arasında Makedonya’nın Manastır şehrinde düzenlenen Minikler Balkan Şampiyonası’na katıldı. Balkan coğrafyasının dört bir yanından turnuvaya katılan onlarca sporcunun arasında Büyükşehir Judo Takımı başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kıyasıya geçen şampiyonada 24 kiloda yarışan ve Balkan ikincisi olan Sakarya’nın judocusu Gülfem Aysima Aydön gümüş madalyanın sahibi oldu.

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Türkiye’mizin gururu olan Judo Takımımız Makedonya’da düzenlenen Minikler Balkan Şampiyonasında büyük başarı kazandı. 24 kiloda yarışan sporcumuz Gülfem Aysima Aydön gümüş madalya kazanarak podyuma çıkma başarısı gösterdi. Antrenörümüzü ve sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her alanında başarılı olmak için gayretle çalışacak ve hanemize yeni başarılar ekleyeceğiz” denildi.