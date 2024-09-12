Sakarya Büyükşehir’in yıldız karatecileri Arif Buğdaycı ve Zümra Rezzan İm, Avusturya’nın Salzburg kentinde 13-15 Eylül tarihleri arasında Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenecek Uluslararası Seri A Müsabakaları’nda Ay-Yıldızlı formayı terletecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate takımı sporcularından Arif Buğdaycı ve Zümra Rezzan İm, 13-15 Eylül tarihleri arasında Avusturya’da düzenlenecek Uluslararası Seri A Müsabakalarında milli formayı terletecek. Salzburg kentinde düzenlenecek dev organizasyonda Milli Takım formaları giyecek Arif Buğdaycı, erkekler 60 kiloda, Zümra Rezzan İm ise kadınlar 55 kiloda mücadele edecek. Büyükşehir’in iki yıldız sporcusu, Avusturya’da kazanacakları başarılarla Sakarya’yı ve ülkemizi gururlandıracak.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Avusturya’nın Salzburg kentinde 13-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Seri A Müsabakalarında milli formayı terletecek sporcularımız Arif Buğdaycı ve Zümra Rezzan İm’e başarılar dileriz” denildi.