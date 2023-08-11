Sakaryalı Milli Yüzücü Utku Kurtdere, gösterdiği başarılı performansla yeni bir rekora daha imza atarak adından söz ettirdi.

Üniversite eğitimi ile yüzme kariyerine ABD’de devam eden ve halen Fenerbahçe Kulübü’nün Milli Sporcusu olan Sakaryalı Utku Kurtdere, 2022-2023 sezonu Türkiye Kulüplerarası Yüzme Yarışlarında 1 rekor ve 7 madalya elde ederek takımın en iyi performans sergileyen sporcusu oldu. Daha öncesinde Fenerbahçe adına Açık Yaş 4x100 ve 4x200 serbest erkekler bayrak takımında Türkiye Şampiyonluğu bulunan Kurtdere, bunların haricinde de birçok başarıya imza attı. Florida State Devlet Üniversitesi Ekonomi-Finans bölümünde öğrenci olan ve burada da yüzme takımında yer alan Utku Kurtdere, antrenmanlarına ABD’de devam ediyor.