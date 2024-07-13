Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan ve bir süredir nişan hazırlıkları yaptığı öğrenilen Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’ın kameraya gülümseyerek el salladığı videosu yürekleri dağladı.

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi’nde EYP patlaması neticesinde İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay (26) şehit oldu. Şehit Talay’ın acı haberi, askeri yetkililer tarafından ailesine Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi Kabasakal Sokak üzerinde oturan ailesine verildi. Şehit Talay’ın baba evi ve sokağına bayraklar asıldı. Acılı haberi alan baba Mehmet Talay’ın, "Ben de Kürdüm, Allah hepinizin belasını versin" feryadı ile nişan hazırlığında olduğu öğrenilen Bahadır Rıdvan Talay’ın sosyal medyada paylaşılan, kameraya gülümseyerek el salladığı videosu da yürekleri dağladı.

Şehit Talay’ın naaşı, gece saatlerinde askeri uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’na getirildi. Düzenlenen törenin ardından şehidin naaşı teslim alınarak konvoy eşliğinde Sakarya’ya getirildi. Talay, Güneşler Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Güneşler Merkez Mezarlığı’na defnedilecek.