Gaziantep’te düzenlenen Uluslararası Gazi Yarı Maratonuna Büyükşehirli sporculardan Ali Turan altın madalyaya uzandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcuları, Gaziantep’te düzenlenen Uluslararası Gazi Yarı Maratonu’na katıldı.

ALTIN MADALYAYA UZANDI

24 farklı ülkeden 142, Türkiye'den ise 973 sporcunun katıldığı yarışlarda Büyükşehirli sporculardan Ali Turan, 60-64 yaş kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Maraton kapsamında koşulan 10 kilometre koşularında ise Büyükşehirli sporcular İsa Yardımcı üçüncü olarak kürsüye çıktı.

KULÜPTEN TEBRİK

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yayınladığı mesajla sporcularını kutladı. Mesajda, “Gaziantep’te düzenlenen Uluslararası Gazi Yarı Maratonunda dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri yer aldı.