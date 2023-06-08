Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atıcılık sporcusu Furkan Esat Özdin, Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası’nda sergilediği performansla Türkiye Şampiyonu oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atıcılık sporcusu Furkan Esat Özdin, önemli bir başarıya daha imza attı.

2-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası’na katılan milli sporcu, sergilediği performansla Genç Erkek Tüfek kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Birçok ilden sporcuların katıldığı şampiyonda, heyecan dolu anlar yaşandı.