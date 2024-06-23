Paraşüt tutkunlarının Sakarya’daki gözde noktası Kırantepe, yerli yabancı turistlerin yoğun ilgisini görmeye devam ediyor. Heyecan dolu sporu 15 dakikalığına deneyimlemek isteyenler ise 2 bin lira ücret ödüyor.

İstanbul, Ankara ve Bursa gibi şehirlere yakınlığı ve ulaşım kolaylığıyla dikkat çeken Serdivan İlçesindeki Kırantepe, paraşütçülerin vazgeçilmez adresi haline geldi. İniş için sunduğu alternatif bölgeler ve şehir merkezine yakınlığı ile paraşüt tutkunlarını kendine çekiyor. Son zamanlarda özellikle dünyanın birçok farklı bölgesinden yabancı turistlerin akın ettiği Kırantepe, adrenalin tutkunlarının cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Bu sporda şehri gökyüzünden izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler 15 dakika için 2 bin lira ödüyor. Yükseklik korkusu olanlar dahi bu deneyimi yaşaması gerektiğini belirten paraşütçü Kubilay Ertürk her bir ipin 150 kilogram taşıdığını ve paraşütte toplam 300 adet ipin olduğunu belirtti.

“İstatistiklere baktığınızda bir halı saha maçından risksiz”

Herkesin hayatta bir kere yamaç paraşütünü deneyimlemesi gerektiğini aktaran paraşütçü Kubilay Ertürk, “Bu alan yamaç paraşütü için çok kıymetli bir alan. Türkiye’nin en güzel take-off’larından birindeyiz. Buraya kalkıp, buraya inebiliyoruz büyük bir alanımız var. Eğimimiz çok yamaç paraşütüne uygun, çok tehlikeli bir bölge değil. Hem öğrencilerin hem deneyimli pilotların uçuş yapacağı bir bölge burada eğitim veren kulüpler de var, özel firmalar da var. Hiç bu sporu yapmayan insanlar başlangıç eğitimi, orta seviye, ileri seviye eğitimi alıp kendileri de yapabilirler. Eğer uçmak isterlerse hiçbir deneyimi olmayan bir yolcu, deneyimli bir pilot eşliğinde bizimle beraber önümüzde ayrı koltuğa bağlanarak bu deneyimi yaşayabiliyor. Çok güzel bir spor kendinizi özgür hissettiren, tamamen terapi gibi eğlenceli, keyifli. Dışarıdan çok tehlikeli bir spor gibi gözükse de aslında çok tehlikeli bir spor değil. İstatistiklere baktığınızda bir halı saha maçından risksiz ama limitler dahilinde yaparsanız. Rüzgarın belli bir limiti var. Belli bir limitin üstünde çıktığında uçuş yapmıyoruz. Darbeli dediğimiz rüzgarlarda kalkış yapmıyoruz. Onun haricinde bölgenin meteorolojisi çok tehlikeli bir meteorolojiye sahip değil. Buradan kalkıp çok daha yükseklere çıkabiliyoruz termal akımları kullanabilerek. Burada saatlerce de uçabiliyoruz. Çok güzel bir bölge uçmak isteyenleri buraya bekliyoruz. Sakarya Sportif Havacılık Kulübü olarak her türlü desteği hazırız. Herkesi Sakarya, Kırantepe’ye uçmaya bekliyoruz, anlatılmaz yaşanır diyoruz” dedi.

“Kişi başı 2 bin lira bir ücreti var”

Yamaç paraşütünün 15 dakikalık deneyim fiyatından söz eden Ertürk, “Uçuş esnasında GoPro’yla da video kaydı alıyoruz. Şu anda kişi başı 2 bin lira bir ücreti var. Uçuş sonrası da videoyu telefonlarına aktarıyoruz. Hava güzel olduğunda çok daha yükseklere çıkıp arkada Sapanca Gölü’nü görebiliyorsunuz. Sonra tekrar hava ve yüksekliğimiz müsaitse buraya inebiliyoruz. Buraya inemezsek aşağıda bir bize tahsis edilmiş iniş alanımız var. Oraya inip sizi getiriyoruz. Yaklaşık bir tane paraşüt ipinin 150 kilo çekeri var ve orada 300 tane ip var. Bağlı olduğunuz karabinaların 2 buçuk 2 buçuk toplam 5 ton çekeri var ve 6 tane karabinaya bağlısınız. Paraşütler her sene araçlar gibi muayeneye teste giriyor. İpinden kumaşına karabinasına kadar yedekleri katlanıyor, test ediliyor öyle uçuşa çıkıyoruz. Çocuğuyla beraber uçmak isteyen bir yetişkin çocuğuyla beraber de uçurabiliyoruz. Tridem diyoruz biz buna. Normal ikili uçuşlar tandem oluyor, üçlü uçuşlar da tridem oluyor. Babasıyla veya annesiyle o da çocuk koltuğuna oturuyor. Bu şekilde de uçuş yapabiliyoruz. Güvenli olmayan bir havada kesinlikle kalkış yapmıyoruz. Yani çok keyifli, eğlenceli, siniri, stresi atıp kadife gibi inersiniz aşağıya. O kadar keyifli, eğlenceli. Sadece kalkışta heyecanlanırsınız ondan sonra çok rahat bir koltukta oturuyorsunuz. Bu sporda genelde ters rüzgar derler ters rüzgar yok, türbülanslı hava var. Türbülanslı havada da biz çıkmıyoruz” diye konuştu.