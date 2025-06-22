SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kaynarca’da sürdürdüğü altyapı projelerine bir yenisini daha ekledi. Kayacık ve Topçu mahallelerinde ikamet eden aboneleri kesintisiz içme suyu ile buluşturacak 5 bin metrelik hatta çalışmalar aralıksız şekilde sürdürülüyor.

Proje sayesinde özellikle yaz aylarında artan su tüketimi nedeniyle yaşanan yetersizliklerin önüne geçilecek. Güçlü altyapı sayesinde içme suyu kayıplarına da geçit verilmeyecek.

İMALATIN YÜZDE 50’Sİ TAMAMLANDI

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Kayacık ve Topçu mahallelerinde yürüttüğümüz 5 kilometrelik içme suyu hattı projesinin yüzde 50’sini tamamladık. Bölgedeki abonelerimizi en kısa sürede kesintisiz içme suyu ile buluşturmak için ekiplerimizi aralıksız şekilde çalışıyor. Kalan yüzde 50’lik imalatı da kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz” ifadeleri kullanıldı.