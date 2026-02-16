Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Erenler, Adapazarı ve Kaynarca ilçelerinde inşa edilen kapalı spor salonlarında yapım çalışmaları devam ediyor. Sapanca ilçesinde inşa edilecek dördüncü spor salonu için ise ihale sürecinin ardından çalışmaların kısa sürede başlaması planlanıyor.

Şehrin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan projeler kapsamında, farklı ilçelerde eş zamanlı yürütülen inşaatlarda teknik aşamalar kaydedildi. Basketbol, voleybol ve farklı branşlara hizmet verecek olan salonların fiziksel gerçekleşme oranları ve yapısal detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Adapazarı Karakamış bölgesinde 4 bin 500 metrekarelik alan üzerinde yükselen spor salonunda zemin iyileştirme (jet grout) işlemleri tamamlandı. Ekiplerin temel demir donatı ve beton döküm işlemlerine devam ettiği kompleksin, bin 500 kişilik tribün kapasitesine sahip olacağı belirtildi. Tesiste ayrıca çok amaçlı saha alanları, antrenman salonları, hakem ve soyunma odaları ile sosyal alanlar yer alacak.

Erenler Çaybaşı Yeniköy Mahallesi'nde inşa edilen 4 bin metrekarelik spor salonunda çalışmalar yüzde 45 seviyesine ulaştı. Kaba inşaat sürecinin son aşamasına gelinen projede, zemin güçlendirme işlemlerinin ardından çelik çatı imalatına geçileceği bildirildi.Kaynarca Kapalı Spor Salonu inşaatında taşıyıcı kolon imalatları sona erdi. Bölüm ayırıcı duvarların örüldüğü ve çelik çatı montajının devam ettiği tesisin, tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki spor faaliyetlerine hizmet vermesi hedefleniyor. İhale süreci yakın zamanda tamamlanan Sapanca Kapalı Spor Salonu projesinde ise yer tesliminin ardından inşaat çalışmalarına başlanacak. Yeni tesislerin tamamlanmasıyla Sakarya genelindeki kapalı spor salonu kapasitesinin önemli ölçüde artması bekleniyor.