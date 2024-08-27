Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma filosuna güç katacak yeni nesil, konforlu ve çevre dostu 23 otobüsü hizmete alıyor. Başkan Yusuf Alemdar, Demokrasi Meydanı’nda 28 Ağustos Çarşamba günü 18.00’da yapılacak olan araç tanıtımına tüm Sakaryalıları davet etti. Alemdar, “1’i elektrikli, biri ise mikrobüs olan yeni nesil 23 otobüsümüzle şehir ulaşımında yeni bir sayfa açıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşım filosuna dahil edilen 23 yeni otobüs düzenlenecek törenle hizmete alınıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın kısa süre önce müjdesini verdiği, şehrin toplu taşımasında yeni bir sayfa açacak 23 otobüs için süreç başlatılmış, son teknoloji, çevre dostu araçlar için girişimler tamamlanmıştı.

Biri elektrikli, biri ise mikrobüs olmak üzere yeni nesil, kaliteli, konforlu, yolcu güvenliğini maksimuma çıkaracak olan 23 yeni otobüs, şehir ulaşımına güç katacak.

OTOBÜSLER YOLLARA İNİYOR

Başkan Alemdar, otobüslerin 28 Ağustos Çarşamba günü Demokrasi Meydanı’nda düzenlenecek programla Sakarya’nın yollarına ineceğini açıkladı.

Alemdar, saat 18.00’da düzenlenecek programa tüm Sakaryalıları davet ederek, “Ulaşımda yepyeni bir sayfa açıyoruz” vurgusu yaptı ve programda bir de sürpriz aracın yer alacağına dikkat çekti.

ULAŞIM FİLOSUNA 23 YENİ OTOBÜS

Başkan Alemdar, “Öğrenciler için ulaşımda indirim sözümüzü yerine getirdiğimiz gibi, ulaşım filomuzun daha konforlu ve güvenli hale gelmesi için meclisimizden yatırım yetkisi almıştık. 23 yeni aracı bünyemize kattık. Yeni nesil, son teknoloji ve çevre dostu araçlarımız şehrimizin yollarında hizmete başlayacak. Tüm hemşerilerimizi 28 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00’da Demokrasi Meydanı’nda buluşmaya davet ediyorum” dedi.

“KALİTELİ, GÜVENLİ BİR HİZMET SUNACAKLAR”

Yeni çevreci otobüslerin detaylarını paylaşan Başkan Alemdar, “Yeni otobüsler 12 metre uzunluğunda olacak ve toplam 102 kişilik kapasitede yolcu taşıyabilecek. Araç filomuza katacağımız elektrikli otobüs ise 74 yolcu kapasitede yolcu taşıyacak. Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ulaşım çalışmaları ve yatırımlarımızda vites artırdık. Yeni nesil 23 otobüsümüzle de şehir ulaşımında yeni bir sayfa açıyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.