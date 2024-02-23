Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine vekaleten Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş getirildi.

Geçtiğimiz günlerde 2021 yılından beri Sakarya’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yapan Ebubekir Sıddık Savaşçı, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne atanmıştı. Savaşçı’dan boşalan Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ise vekaleten, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş getirildi. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirilen Coşkun Bakırtaş, bugün itibariyle görevine başladı.