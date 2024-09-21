Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn’i darbeden kulübün reklam ve sponsorluk sorumlusu C.Ş. adliyeye sevk edildi.

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn’in, kulübün reklam ve sponsorluk sorumlusu C.Ş tarafından darbedildiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından C.Ş. hakkında ‘yağma’ suçundan gözaltı kararı verildi. Harekete geçen Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma neticesinde dün gece saat 01.30 sıralarında C.Ş. isimli şahıs İstanbul Beşiktaş’ta yakalanarak gözaltına alındı. ‘Yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından da suç kaydı bulunduğu öğrenilen C.Ş., Sakarya’ya getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan C.Ş., adliyeye sevk edildi.