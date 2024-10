Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) oyuncuların kamera oyunculuğu ihtiyaçlarını karşılamak için eğitim iş birliği yaptı. BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ve SAKM Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık’ın imzaladığı protokolle hayata geçirilen “Sinema ve Televizyon Oyunculuğu Akademisi” oyunculuk tutkunlarının bilgi ve becerilerini artırırken tecrübe kazanmalarını sağlayacak.

Sinema ve televizyon alanında uzmanlaşmak ve kamera karşısındaki deneyimlerini artırmak isteyen oyunculuk tutkunları için BAU Sürekli Eğitim Merkezi, BAU Konservatuvar Sahne Sanatları Bölümü ve BAU İletişim Fakültesi Sinema Bölümü ile SAKM arasında eğitim iş birliği anlaşması yapıldı. Katılımcıların üretkenliklerini, hayal güçlerini, beden ve ses kullanımlarını geliştirmeyi, kamera oyunculuğu alanında farkındalık kazanmalarını hedefleyen projenin imza töreni, Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüs’te yapıldı. Törene, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Mütevelli Heyeti Üyesi Saygın Şenel, SAKM Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık ve SAKM CEO’su Sadri Alışık akademisyen ve oyuncular katıldı.

Sektör ve üniversite işbirliği

Törende konuşma yapan BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, “Biz üniversite olarak sektör ilişkilerine en çok önem veren üniversitelerden biriyiz. Öğrenci arkadaşlarımızın yeteneklerini geliştirirken, sektöre de nitelikli insan kaynağı oluşturuyoruz. Öğrencilerimiz sektörü bilerek ve tüm süreçte nelerle karşılaşacaklarına dair hazırlıklı olarak yetişiyor” derken öğrencilere farkı bakış açıları kazandırmanın önemine vurgu yaptı.

‘Vicdanlarında özgür bireyler yetiştirmek’

Yapılan anlaşmadan ötürü çok mutlu olduklarını belirten SAKM Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık ise şunları söyledi:

“Söyleyeceklerim çok kısa ve derin. Bu iş birliğinden fevkalade mutluyum. Çocuklarımıza yeni imkanlar açmak yeni bir algı oluşturmak ve kendi içlerinde istedikleri her şeyi yapabilme şansını tanımak yani kendi vicdanında özgür, kendi gökyüzünde göçebe bireyler yetiştirmek çok arzuladığımız bir konu. Üstelik bu uygulamayı Bahçeşehir Üniversitesi ile ortak gerçekleştirmek her iki kurumun ana hedeflerini tamamlaması adına bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Bugün burada bu iş birliği için imzaların atılmasından SAKM olarak son derece memnuniyet ve heyecan duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Çok değerli hocalarımızın ve her iki kurumumuzun yöneticilerinin de aynı heyecanda buluştuğunu görebiliyorum. İstekli çabalı, arzulu hedeflerine ulaşmak için gönüllerini ortaya koyan oyuncu adaylarına bu kıymetli hizmeti sunmak hepimizi yüreklendirdiği gibi hepimizi de çok sevindiriyor. Uçmak için kuş olmaya gerek yok ki sevinçten de uçabilir insan.”

Ünlü isimler eğitim verecek

Prof. Dr. Nilay Ulusoy, Kerem Alışık, Özer Feyzioğlu, Derya Alabora, Harika Uygur, Dr. Sercan Özinan, Serkan Üstüner, Buket Çelik, Devrim Nas, Şencan Güleryüz, Mustafa Sancak, Hicran Yavuz, Hakan İnan ve Armağan Açıl’ın ders vereceği program 7 ay sürecek. Programın ilk 4 ayında, “Oyuncuların mevcut oynama alışkanlığı üzerine farkındalığını geliştirmeye ve temel oyunculuk tekniklerinin yanı sıra yeni oyunculuk metotlarını deneyimlemesi” sağlanacak. İleri düzey diksiyon ve konuşma teknikleri eğitimlerinin de verileceği bu süreçte, film analizi, kamerayla tanışma ve kamera karşısında donanımlı bir şekilde oynama becerilerini artıracak çalışmalar yapılacak. Devam eden 3 aylık süreç ise, katılımcıların gerçek stüdyo ortamında yönetmenlerle birlikte çalışacağı, audition teknikleri üzerine yoğunlaşılan bir dönem olacak.

Başarılı olanlara sertifika

Derslere 20 Kasım’da başlanacak olan Sinema ve Televizyon Oyunculuğu Akademisi’ne katılanlara 252 saat ders verilecek. Çarşamba ve cumartesi günleri yüz yüze yapılacak eğitimlerde metin inceleme, temel sinema okumaları, dramaturji ve oyunculuk kuramları hakkında kapsamlı bilgiler verilecek. BAU Stüdyoları’nda gerçekleştirilen uygulamalı derslerle ise katılımcıların kamera karşısında etkili bir şekilde performans sergilemelerinin sağlanacak. Yüzde 80 devam zorunluluğu bulunan programın bitirme sınavında başarılı olanlara Bahçeşehir Üniversitesi tarafından sertifikası verilecek.