Bilecik Tiyatro Günleri çerçevesinde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyunu, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi. Çağlar Çorumlu, Erkan Baylav ve Albina Özden'in rol aldığı oyun, büyük beğeni topladı. Oyun sonunda Başkan Subaşı, oyuncuları tebrik ederek onlara çiçek takdim etti.

Güzel ve keyifli bir tiyatro oyunu sahnelendiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Subaşı, oyunculara ayrıca Bilecik seramiği üzerine yansıtılmış Atatürk portresi hediye ederek, fotoğraf çektirdi.

Usta oyuncu Çağlar Çorumlu ise Bilecik’te sahne aldığı için duyduğu mutluluğu belirterek, Belediye Başkanı Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

‘Çocuklara ücretsiz sunulacak’

Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında 24 Salı günü aynı saatte Münasebetsiz adlı oyun ve 25 Aralık Çarşamba günü ise Deli Bayramı adlı oyun Bileciklilerle buluşurken, 29 Aralık Pazar günü ise 14:00 ve 17:00 saatlerinde Islık Çalan Kırmızı Başlıklı Kız adlı oyun iki seans halinde çocuklara ücretsiz sunulacak.