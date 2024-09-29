Bakanlık, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bir paylaşımda, bu işletmeye yönelik yürütülen denetimler sonucunda hijyen kurallarına uyulmadığını belirterek, gerekli müdahalelerin yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından bakanlık denetçilerinin harekete geçtiği ve işletmede gerçekleştirilen incelemelerde, hijyen kurallarının sağlanmadığının tespit edildiği, bu nedenle üretim faaliyetlerinin askıya alındığı vurgulandı. Gıda güvenliği açısından ciddi ihlaller içeren bu durumun ardından, gerekli yaptırımların uygulanacağı belirtildi.