Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Başkan Bozbey Burada” programı kapsamında Yıldırım ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Konuşma yaptığı sırada bir grup vatandaşın saldırısına uğrayan Başkan Bozbey’e, diğer belediye başkanlarından destek mesajları geldi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'i hedef alan saldırı girişimini kınıyorum. Bu tür olayların bir daha tekrarlanmamasını diliyor, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e ve çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'i hedef alan alçakça saldırı girişimini kınıyorum. Her hafta bir ilçemizde halk buluşmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e yönelik bu saldırı girişimi aynı zamanda sosyal ve halkçı belediyeciliğe de yapılan bir saldırıdır. Hiçbir saldırı bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e ve çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'e yönelik gerçekleştirilen saldırı girişimi kabul edilemez. Halkla sürekli bir araya gelmeyi, sorunları yerinde dinleyip çözmeyi esas alan; halkçı, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı yürüten Başkanımıza yapılan bu saldırı girişimini en güçlü biçimde kınıyorum. Halkçı, adaletten ve hukuktan yana çalışmalarımızı saldırılarla, tehditlerle engelleyemeyecekler. Bu karanlık anlayışa karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e yönelik saldırı girişimini kınıyorum.

Sayın Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'i, vatandaşlarımızla görüşmek üzere sahada olduğu sırada hedef alan saldırı girişimini kınıyorum.

Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyor;

Başkanımız Mustafa Bozbey'e ve tüm çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

CHP Bursa milletvekili Orhan Sarıbal, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e Yıldırım'daki halk buluşması sırasında gerçekleştirilen yumruklu saldırı girişimini kınıyorum. Başkanımız @mustafabozbey ve tüm çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun."

İYİ Parti Bursa milletvekili Selçuk Türkoğlu, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'e (@mustafabozbey) halk buluşması sırasında yöneltilen çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Gerçekte halkın iradesine ve demokratik siyasete yapılmış olan olayla ilgili sorumluların tespit edilerek, gerekli adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz."