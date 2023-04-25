AK Parti Bursa 2. Bölge milletvekili adayı Ayhan Salman seçim çalışmaları kapsamında MYM Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti.

14 Mayıs seçimleri öncesi siyasi partiler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Ziyarette bir konuşma yapan AK Parti 2. Bölge milletvekili adayı Ayhan Salman, “Biz bir dava hareketiyiz. Bizim davamızın sadece Türkiye ile alakası yok. Gönül coğrafyamızda da o davanın güçlü olması, bu davanın ayakta kalabilmesi bize dua eden milyarlarca insan var. Her birinin sorumluluğu bizlerin üzerinde. Dolayısıyla bu duygu ve düşüncelerle bizler meseleye sadece milletvekilinin milletvekili olması, bir siyasi partinin iktidara gelmesi ya da bir kişinin Cumhurbaşkanı olmasından çok daha öte bir anlamı olduğunun vakfiyetinde insanlarız. Bizler bu davada sayın cumhurbaşkanımızın, dava arkadaşları onun yapmış olduğu ümmete, millete, tüm coğrafyaya yapmış olduğu her hayrın içinde mutlaka bize de bir hisse düşüyor. Bununda farkındayız. O yüzden bu duygu ve düşüncelerle inşallah bundan sonraki seçim sathı halinde hep beraber çok daha gayretle, kuvvetle, samimiyetle ve ihlasla bu sürecin içerisinde olmanızı ve insanların bu sayede içinde bulunduğumuz davanın idrakine varmasına da vesile olmanızı ben her birinizden rica ediyorum. Bugün de burada bizlerle birlikte bu yola çıkışta katıldığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Sizleri Allah’a emanet ediyorum." dedi.

Gerçekleşen programa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileri katılım sağladı.

MURAT ERDOĞAN