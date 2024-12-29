Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (SAMEK) öğrencileri kendi yetenekleriyle tanışarak keşif dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Büyükşehir, yaygın eğitim faaliyetleri ve açtığı onlarca farklı sanat, meslek dalında eğitimlerle öğrencilere ilham kaynağı oluyor ve ufkun genişlemesini sağlıyor. Öte yandan farklı zanaat dallarında bilgi sahibi olan, uygulamalar gerçekleştiren Sakaryalılar sanatını keşfederken yeni bir meslek erbabı olmanın da ilk adımlarını atıyor. SAMEK Karaman’ın son konukları ise Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesi’nin 9’uncu sınıf öğrencileri konuk oldu. Öğrencilere farklı bir bakış açısı kazandıran giyim aksesuar dikimi ve görsel sanatlar atölyelerine misafir olan öğrenciler uzman eğitmenler eşliğinde kendi tasarladıkları eldivenleri dikerek hazırladı ve sulu boyayla üfleme tekniğiyle özgün kitap ayraçları yaptı.

Kaynak: iha