Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 26. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Romatem Uludağ Basketbol ile karşı karşıya geldi. Bursa’da oynanan karşılaşmada ilk periyot 19-19 eşitlikle tamamlanırken, ikinci çeyrekte oyun üstünlüğünü ele alan Gürespor, devreye 45-37 önde girdi. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda genç oyuncularıyla daha dirençli bir oyun sergilese de üçüncü çeyrekte Gürespor’un 58-53’lük üstünlüğüyle tamamlandı. Final periyodunda rakibine sürpriz şansı tanımayan Körfez ekibi, parkeden 81-68 galip ayrılarak 26. haftada 26. galibiyetini elde etti.

Şampiyon Edremit ekibinde Gunesh Denise Karaoğlan ile Hülya Çoklar Asarcıklı rahatsızlıkları nedeniyle forma giymezken, Fatmanur Karakaş ise süre almadı. Channon Fluker ise 30 dakika sahada kaldı.

Gürespor’da Channon Fluker 28 sayı, 14 ribaunt; İrem Naz Tutar ise 24 sayı, 11 ribauntla double-double yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi Bursa ekibinde Essence Mae Rie Booker, 26 sayıyla mücadele etti.

Karşılaşmayı Kulüp Başkanı M. Agah Ferhatoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de yerinde takip ederek takımı yalnız bırakmadı.