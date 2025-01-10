Kaza, Samsun-Sinop karayolunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 55 JR 250 plakalı Fiat marka otomobil ile Samsun istikametine seyir halinde olan Hayati Yücel(71), direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Direğe çarpan otomobil yan yattı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobilin çarptığı direkteki lamba karşı yolun kaldırımına savruldu. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Otomobilin kaldırılması ve karayolları ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.