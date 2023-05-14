Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle bacağını ve kolunu kaybedenler için Almanya’nın Essen şehrindeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte sanatçı Baha sahne aldı.Yılmaz ADIYAMAN / ALMANYA (İGFA) - Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Essen şehrinde yaşayan Serkan Solmaz, 2015 yılında sağ bacağını kaybetti. Protez takılan Solmaz, o günden itibaren bir anda hayata bakış açısı değişti. Altın Adımlar hareketi ile ‘Altın Adımlar’ adında dernek kurdu. Derneğin kurulma amacı ise, Solmaz gibi durumda olan insanlara protez ihtiyacı olan Türkiye'deki vatandaşlara proteze kavuşturmak.

İş insanı Mustafa Sayın'ın da desteği ile Türkiye'nin birçok yerinde protez ihtiyacı olanlara destek oldu.

Programın açılışında konuşan hem sunuculuk hem de sahne alan sanatçı Aylince, yaparak "Bugün, Altın Adımlar derneğin düzenlemiş olduğu bu güzel etkinliğe katıldığınız için burada bulunan tüm değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de yaşanan asrın depreminde bacağını ve kolunu kaybeden vatandaşlarımız oldu. Bu da Altın Adımlar Derneği'nin bir yükü oldu. Bizler de seve seve dernek olarak, bu yükün altına gireceğiz ve vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bu bizim görevimizdir" dedi.

Altın Adımlar Derneği Başkanı Serkan Solmaz, "2015 yılında sağ bacağımın yarısını kaybettim. Ampute olduktan sonra dünyaya bakış açım tamamıyla değişti. Türkiye'de proteze ihtiyacı olan insanlarımıza nasıl yardımcı olabilirim diye düşünmeye başladım ve sonunda Altın Adımlar Derneği'ni kurdum. Böylelikle, Türkiye'de birçok insanımıza yardımcı olmayı başardık. Bu da beni çok mutlu etti" dedi.

Sanatçı Baha ise, "Bu gece çok anlamlı bir gece. Bugün severek sahneye çıkacağım. İş adamı Mustafa Sayın'a ve dernek başkanı Serkan Solmaz'a çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir etkinlik düzenledikleri için. Serkan Solmaz, kendi mücadelesinin başarısından sonra birçok insanımıza ulaştı ve derman oldu. Ben gerçekten Serkan kardeşimizi yürekten tebrik ediyorum. Bugün biraz eğleneceğiz ama yüreklerimiz buruk. Bu güzel gecede sahne alacağım için çok mutluyum" diye konuştu.

Gecenin sonunda iş insanlarına ve STK başkanlarına plaket takdim edildi.